Bareily News: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन
Bareily News: आनंद आश्रम रामपुर बाग में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन का आयोजन किया गया। पं. सचिन शर्मा और पवन जोशी ने इसे संपन्न कराया, जबकि कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने जल अर्पित किया। साध्वी शिवांगी ने श्री रामचरित मानस पर प्रवचन किया। रुद्राभिषेक सावन माह में जारी रहेगा।
Bareily News: आनंद आश्रम रामपुर बाग में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार सुबह वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से हवन पूजन पं. सचिन शर्मा एवं पवन जोशी ने संपन्न कराया। उन्होंने भक्तजनों को गुरु नाम की महिमा के बारे में बताया। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने सहस्त्र लिंगेश्वर शिवलिंग शिवालय व भगवान भोले नाथ पर जल अर्पित किया। मीडिया प्रभारी अनुज अग्रवाल ने बताया कि सुबह के सत्र में साध्वी शिवांगी द्वारा श्री रामचरित मानस में नाम महिमा पर दिव्य प्रवचन दिया जा रहा है कथा का विश्राम 31 जुलाई को होगा। मंत्री अनिल अग्रवाल ने बताया कि बुधवार से सहस्त्र लिंगेश्वर शिवलिंग शिवालय में रुद्राभिषेक प्रारंभ होगा, जो पूरे सावन माह में चलेगा।
हवन में समिति के उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, रीता अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, राजू शशिकांत मोदी, निमित अग्रवाल, आदर्श अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।