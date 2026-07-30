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Bareily News: मंदिर महंत व समिति के सदस्यों को सम्मानित किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, श्री शिव मंदिर मणिनाथ और ग्राम पंचायत डोरा में दर्शन-पूजन किया गया। मंदिर के पूज्य महंत और समिति के सदस्यों को अंगवस्त्र, फल और मिष्ठान भेंट कर सम्मानित किया गया। महंत ने कहा कि गुरु हमारे समाज के लिए मार्गदर्शक हैं, जो सत्य, सेवा और संस्कार का संदेश देते हैं।

Bareily News: मंदिर महंत व समिति के सदस्यों को सम्मानित किया

Bareily News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री शिव मंदिर मणिनाथ एवं ग्राम पंचायत डोरा स्थित श्री शिव मंदिर में दर्शन-पूजन कर मंदिरों के पूज्य महंत एवं समिति के सदस्यों को अंगवस्त्र, फल एवं मिष्ठान भेंट कर सम्मानित किया। महंत ने बताया कि गुरु हमारी संस्कृति के प्रकाश स्तंभ हैं। उनका आशीर्वाद समाज को सत्य, सेवा और संस्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

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