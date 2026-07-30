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Bareily News: शिवा हॉल में श्रद्धा के साथ मना गुरु पूर्णिमा उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: सिविल लाइंस में शिवा हॉल में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गुरु पूजा, मून मेडिटेशन, भजन, और सत्संग का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य किया और गुरु जीवन के ज्ञान के मार्ग पर ले जाने के महत्व को बताया।

Bareily News: शिवा हॉल में श्रद्धा के साथ मना गुरु पूर्णिमा उत्सव

Bareily News: सिविल लाइंस स्थित शिवा हॉल में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गुरु पूजा, गुरु पद पूजन, मून मेडिटेशन, भजन और सत्संग का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य किया। शमा गुप्ता ने बताया कि गुरु जीवन को ज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं। इस मौके पर डॉ. गीता चौहान, नंदिनी शुक्ला, माधवी, अंजुल अग्रवाल, मनी अग्रवाल, नीलम जायसवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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