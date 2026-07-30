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Bareily News: अंधकार से ज्ञान के मार्ग पर ले जाने का कार्य करता है गुरु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली। सरस्वती शिशु मंदिर, नैनीताल मार्ग में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं वेदव्

Bareily News: अंधकार से ज्ञान के मार्ग पर ले जाने का कार्य करता है गुरु

Bareily News: सरस्वती शिशु मंदिर, नैनीताल मार्ग में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं वेदव्यास जी के चित्र पर पुष्पार्चन कर शिशु भारती प्रमुख राजेश कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजेश कुमार शर्मा ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही अपने ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन से विद्यार्थियों के जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य संजीव कुमार पाण्डेय ने सभी गुरुजनों का सम्मान किया तथा उपस्थित सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी।

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