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Bareily News: झिड़ी धाम में मनाया गुरु पूर्णिमा महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: श्री वैष्णो देवी बुआ दाती संकीर्तन मंडल ने झिडी धाम में गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया। भजन गायक जगदीश भाटिया और सचिन खत्री ने भजन प्रस्तुत किए। भक्तों ने विशाल भंडारे में प्रसाद लिया और सरोवर में स्नान कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। बरेली के सभी मंदिरों की कमेटियां पधारीं।

Bareily News: झिड़ी धाम में मनाया गुरु पूर्णिमा महोत्सव

Bareily News: श्री वैष्णो देवी बुआ दाती संकीर्तन मंडल ने बुधवार को झिडी धाम में ब्रह्मलीन शारदे सदगुरुदेव रामनाथ अरोड़ा की स्मृति में गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया। संकीर्तन में भजन गायक जगदीश भाटिया और सचिन खत्री के आलौकिक भजनों से माहौल भक्तिमय हो गया। इसके बाद विशाल भंडारा भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तों ने सरोवर में स्नान कर गुरु का आशीर्वाद लिया। बरेली के सभी मंदिर कमेटी अपने परिकर के साथ पधारे और सेवादारों ने सेवाएं दीं।

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