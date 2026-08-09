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Bareily News: मुकदमा वापस लेने के लिए घर के बाहर की फायरिंग, धमकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली। मुख्य संवाददाता मुकदमा वापस लेने के लिए घर के बाहर की फायरिंग, धमकाया मुकदमा वापस लेने के लिए घर के बाहर की फायरिंग, धमकाया

Bareily News: मुकदमा वापस लेने के लिए घर के बाहर की फायरिंग, धमकाया

Bareily News: इज्जतनगर क्षेत्र में एक अधेड़ के घर के बाहर बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने धमकाने के बाद फायरिंग कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित ने इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सैनिक कॉलोनी गली नंबर चार इज्जतनगर निवासी पीड़ित नरेश कुमार के अनुसार छह अगस्त की रात वह बेटे नितेश और राहुल के साथ छोटे भाई वीरू की लड़की गुंजन के ससुराल वालों से हुए विवाद को निपटाने के लिए गए थे। इसी दौरान रात करीब 12:15 बजे दो अज्ञात युवक बाइक से उनके घर पहुंचे। आरोप है कि युवकों ने दरवाजे पर आकर गाली-गलौज की और बाहर निकलने के लिए कहा।

नरेश कुमार का आरोप है कि युवकों ने अवैध हथियार से धमकाते हुए दरवाजे के पास फायरिंग की और फरार हो गए। घर लौटने पर उनके बेटे की पत्नी भावना ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को 112 पर सूचना दी गई। पीड़ित ने आशंका जताई कि कुछ समय पहले प्रेमनगर थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस लेने के लिए उसे धमकाया जा रहा है। इंस्पेक्टर इज्जतनगर सुरेश चंद्र गौतम के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीसी टीवी कैमरों के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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