Bareily News: राधाकृष्ण मंदिर में आज मनाया जाएगा हरियाली तीज उत्सव
Bareily News: राधाकृष्ण मंदिर में आज मनाया जाएगा हरियाली तीज उत्सव बरेली। मारवाड़ीगंज स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में बुधवार को हरियाली तीज एवं झूला उत्सव मनाया जा
Bareily News: मारवाड़ीगंज स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में बुधवार को हरियाली तीज एवं झूला उत्सव मनाया जाएगा। शाम चार से 6:30 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में महिलाएं भगवान श्री राधाकृष्ण के झूला उत्सव का गुणगान करेंगी। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य और भजनों की प्रस्तुतियां होंगी। महिलाओं की विशेष सहभागिता वाले कार्यक्रम में सभी मिलकर हरियाली तीज का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाएंगी। कार्यक्रम में पुष्पा अग्रवाल, सुनीता, पूजा, दीक्षा, इंदु मित्तल, सीमा टेबड़ीवाल, रेखा अग्रवाल, पूजा सोनी आदि मौजूद रहेंगी।
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