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Bareily News: कलश वंदन एवं समरसता संकल्प यात्रा का फरीदपुर में भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर में संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर उन्हीं की जन्मस्थली वाराणसी से आई कलश बंधन यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नगरवासियों ने विभिन्न मोहल्लों में यात्रा का भ्रमण करते हुए संत रविदास के चित्र पर पुष्प वर्षा की। भाजपा स्थानीय नेताओं ने भी स्वागत में भाग लिया।

Bareily News: कलश वंदन एवं समरसता संकल्प यात्रा का फरीदपुर में भव्य स्वागत

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। संत शिरोमणि संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्मस्थली वाराणसी से आई कलश बंधन यात्रा एवं समरसता संकल्प यात्रा का फरीदपुर पहुंचने पर नगरवासियों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। कलश वंदन यात्रा नगर के मोहल्ला अवध वाटिका, एसडीएम कॉलोनी, मोहल्ला बक्सरिया मंदिर, मोहल्ला परा जाटवान, ऊंचा वाल्मीकि बस्ती, फरखपुर दुर्गा मंदिर आदि स्थानों पर कलश यात्रा का भ्रमण कराया गया। लोगों ने संत रविदास के चित्र पर पुष्प की वर्षाकर यात्रा का भव्य स्वागत किया। शोभायात्रा मेन रोड स्थित एमएलसी कुंवर महाराज सिंह के आवास पर पहुंची। भाजपा की जिला महामंत्री ममता अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष अमिताभ सिंह, ओमवीर गुर्जर, नवीन शर्मा, अनिल राणा, सोनम ग्वाल, छत्रपाल दिवाकर, विपिन वाल्मीकि, राजेश गुप्ता, शैलेश सिंह, अनूप मिश्रा आदि ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।

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