Bareily News: शाही और शीशगढ़ में निकलीं तिरंगा यात्राएं
Bareily News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को शाही-शीशगढ़ में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। विधायक डॉ. डीसी वर्मा ने यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राएं और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा मोहल्ला हसनपुर, गांधीनगर, और अन्य क्षेत्रों से होकर गुजरी।
Bareily News: शाही-शीशगढ़। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को भाजपाइयों और स्कूली छात्र-छात्राओं ने नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। गांधी इंटर कॉलेज में विधायक डॉ. डीसी वर्मा ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। कस्बे के मोहल्ला हसनपुर, ठाकुर द्वारा, गांधीनगर, मोतीनगर, नेहरू नगर होते हुए प्रताप इंटर कालेज पर संपन्न हुई। यात्रा में जिला मंत्री शिवम शर्मा, प्रबंधक देवेश शर्मा, प्रधानाचार्य अरविंद कुमार शर्मा, अनुरोध सिंह, नरेश पंडित, कृष्ण गोपाल शर्मा, प्रदीप मौर्य, मुकेश रस्तोगी, प्रिया रस्तोगी आदि मौजूद रहे। वहीं, शीशगढ़ कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। विधायक डॉ. डीसी वर्मा दुनका मंडल अध्यक्ष मुनीश शर्मा ने रामलीला मैदान से इसका शुभारंभ किया।
यात्रा थाने पर संपन्न हुई। स्कूली छात्र-छात्राएं भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुईं। कार्यक्रम में एसओ जितेंद्र कुमार सिंह, रामऔतार मौर्य, अंकुशराज गुप्ता, बबलू, शिव कुमार सिंह, विनोद देवल, लालता प्रसाद राठौर, वसीम अकरम, मतीन अहमद आदि शामिल हुए।
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