Bareily News: प्रथम सोमवार को रिठौरा विलय धाम में विशाल भंडारा
Bareily News: विलय ज्ञान धर्मार्थ संस्था द्वारा 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह भंडारा गोशाला धर्मपुर रोड, मैस्कॉट कॉलेज के सामने स्थित विलय धाम में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। श्रद्धालु विभिन्न शहरों से आकर भजन-कीर्तन का आनंद लेंगे।
Bareily News: विलय ज्ञान धर्मार्थ संस्था की ओर से विलय धाम, गोशाला धर्मपुर रोड, मैस्कॉट कॉलेज के सामने, रिठौरा में सावन के प्रथम सोमवार 3 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भंडारे में प्रसाद ग्रहण के साथ भगवान का भजन-कीर्तन का लाभ भी उठा सकेंगे। आयोजकों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यह भंडारा अलखनाथ मंदिर में किया जा रहा था। भंडारे में क्षेत्रीय लोगों के साथ मुरादाबाद, बदायूं, काशीपुर और लखनऊ आदि से पहुंचेंगे श्रद्धालु।
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