Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: प्रथम सोमवार को रिठौरा विलय धाम में विशाल भंडारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: विलय ज्ञान धर्मार्थ संस्था द्वारा 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह भंडारा गोशाला धर्मपुर रोड, मैस्कॉट कॉलेज के सामने स्थित विलय धाम में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। श्रद्धालु विभिन्न शहरों से आकर भजन-कीर्तन का आनंद लेंगे।

Bareily News: प्रथम सोमवार को रिठौरा विलय धाम में विशाल भंडारा

Bareily News: विलय ज्ञान धर्मार्थ संस्था की ओर से विलय धाम, गोशाला धर्मपुर रोड, मैस्कॉट कॉलेज के सामने, रिठौरा में सावन के प्रथम सोमवार 3 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भंडारे में प्रसाद ग्रहण के साथ भगवान का भजन-कीर्तन का लाभ भी उठा सकेंगे। आयोजकों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यह भंडारा अलखनाथ मंदिर में किया जा रहा था। भंडारे में क्षेत्रीय लोगों के साथ मुरादाबाद, बदायूं, काशीपुर और लखनऊ आदि से पहुंचेंगे श्रद्धालु।

ये भी पढ़ें:Lakhimpur Khiri News: सावन के पहले सोमवार को नीलकंठ मैदान में होगा भंडारा
ये भी पढ़ें:Dhanbad News: राजेंद्र सरोवर में सावन की पहली सोमवारी को शिव महाआरती
ये भी पढ़ें:Hapur News: कृष्णानगर मित्र मंडली ने भंडारे का किया आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।