Bareily News: राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात रहेंगे तीन एडिशनल एसपी
Bareily News: रुहेलखंड विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सुरक्षा हेतु शहर को तीन सुपरजोन में बांटा गया है। 648 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें 105 दरोगा और 525 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
Bareily News: रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आगमन को लेकर शहर को तीन सुपरजोन में बांटकर 648 अफसर एवं पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि राज्यपाल की सुरक्षा के दृष्टिगत शहर को तीन सुपर जोन, पांच जोन और दस सेक्टर में बांटा गया है। सुपर जोन के नोडल अफसर एडिशनल एसपी, जोन के सीओ और सेक्टर के इंस्पेक्टर होंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में 105 दरोगा और 525 हेड कांस्टेबल की तैनाती की गई है। ड्यूटी में लगे सभी पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग हो चुकी है और उन्हें हिदायत दी गई है कि मुस्तैदी से अपने प्वाइंट पर ड्यूटी करें।
बिना अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर होने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जब राज्यपाल का काफिला विश्वविद्यालय पहुंचेगा तो कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोककर गुजारा जाएगा।
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