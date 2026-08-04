Bareily News: ज्ञान के साथ संस्कार भी जरूरी, राष्ट्र निर्माण में निभाएं सक्रिय भूमिका : आनंदीबेन पटेल

Bareily News: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षा का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक तैयार करना बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक मुद्दों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

ज्ञान के साथ संस्कार भी जरूरी, राष्ट्र निर्माण में निभाएं सक्रिय भूमिका : आनंदीबेन पटेल

Bareily News: ‎‎बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने राजभवन से ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों का समन्वय कर देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। ‎

दीक्षांत समारोह का महत्व कुलाधिपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यहां से शुरू होने वाली नई यात्रा में उन्हें अपनी प्रतिभा, मेहनत और नवाचार की सोच के बल पर नई ऊंचाइयों को हासिल करना चाहिए। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सफलता के साथ विनम्रता और सामाजिक संवेदनशीलता भी बनाए रखें। उन्होंने नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज का समय कौशल आधारित शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का है। युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार सृजित करने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने छात्र-छात्राओं से पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। ‎

राजभवन से ऑनलाइन जुड़ीं कुलाधिपति बारिश बनी बाधा, राजभवन से ऑनलाइन जुड़ीं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मेधावियों का बढ़ाया उत्साह ‎बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल प्रतिकूल मौसम के कारण व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकीं। जनभवन से ही पूरे दीक्षांत समारोह से ऑनलाइन जुड़कर अध्यक्षता की। समारोह के दौरान उन्होंने अपना अध्यक्षीय संबोधन भी वर्चुअल माध्यम से दिया और मेधावी विद्यार्थियों सहित शिक्षकों, शोधार्थियों व अन्य उपस्थित लोगों को संबोधित किया। ‎

विद्यार्थियों को बधाई अपने संबोधन में कुलाधिपति ने स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से ज्ञान, नवाचार और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाकर समाज के विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं को रोजगार के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित कर रही है। छात्र-छात्राओं को अपने कौशल का निरंतर विकास करते हुए अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक सरोकारों से जुड़कर कार्य करना चाहिए। ऑनलाइन मौजूद रहने के बावजूद कुलाधिपति पूरे दीक्षांत समारोह की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने समारोह का सीधा प्रसारण राजभवन तक उपलब्ध कराया, जिससे कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार संपन्न हुआ। समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कुलाधिपति ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने की प्रेरणा दी।