Bareily News: संघ अमीन ने अपना सरकारी आवास किराए पर उठाया, सिटी मजिस्ट्रेट बोले झूठी निकली शिकायत
Bareily News: सरकार आवास के मामले में दो अमीनों के बीच संघर्ष हुआ। एक अमीन ने दूसरे की शिकायत की कि उसने सरकारी आवास का गलत उपयोग किया है। जांच अधिकारी ने पाया कि शिकायत झूठी थी। जांच रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और डीएम को शुक्रवार को सौंपी जाएगी।
Bareily News: सरकारी आवास को लेकर अमीनों की भिड़ंत का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक संघ अमीन ने दूसरे की शिकायत डीएम से की। जिसमें आरोप लगाया गया कि संघ अमीन का पैतृक आवास शहर में होने के बावजूद एक सरकारी आवास अपने नाम एलॉट करा लिया और उसे किराए पर उठा दिया। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को मामले की जांच सौंपी। सिटी मजिस्ट्रेट ने जब पूरे प्रकरण की जांच कराई तो शिकायत फर्जी निकली। अधिकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। शुक्रवार को डीएम को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी जो जांच में फर्जी पाई गई है।
इसकी रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। जिसे शुक्रवार को डीएम को सौंप दिया जाएगा।
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