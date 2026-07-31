Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: संघ अमीन ने अपना सरकारी आवास किराए पर उठाया, सिटी मजिस्ट्रेट बोले झूठी निकली शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: सरकार आवास के मामले में दो अमीनों के बीच संघर्ष हुआ। एक अमीन ने दूसरे की शिकायत की कि उसने सरकारी आवास का गलत उपयोग किया है। जांच अधिकारी ने पाया कि शिकायत झूठी थी। जांच रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और डीएम को शुक्रवार को सौंपी जाएगी।

Bareily News: संघ अमीन ने अपना सरकारी आवास किराए पर उठाया, सिटी मजिस्ट्रेट बोले झूठी निकली शिकायत

Bareily News: सरकारी आवास को लेकर अमीनों की भिड़ंत का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक संघ अमीन ने दूसरे की शिकायत डीएम से की। जिसमें आरोप लगाया गया कि संघ अमीन का पैतृक आवास शहर में होने के बावजूद एक सरकारी आवास अपने नाम एलॉट करा लिया और उसे किराए पर उठा दिया। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को मामले की जांच सौंपी। सिटी मजिस्ट्रेट ने जब पूरे प्रकरण की जांच कराई तो शिकायत फर्जी निकली। अधिकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। शुक्रवार को डीएम को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी जो जांच में फर्जी पाई गई है।

इसकी रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। जिसे शुक्रवार को डीएम को सौंप दिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Complaint Bareily Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।