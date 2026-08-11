Bareily News: सरकारी भूमि बताकर रुकवाई पेड़ों की कटाई

Bareily News: सरकारी भूमि बताकर रुकवाई पेड़ों की कटाई
Bareily News: गांव केसरपुर में ठेकेदार द्वारा सरकारी भूमि पर चंदनिया के पेड़ काटने की कोशिश की गई। गांव के प्रमुखों ने विरोध किया और सूचना दी, जिसके बाद वन और राजस्व विभाग ने पेड़ों की कटाई रुकवा दी। काटे गए पेड़ ग्राम प्रधान को सौंपे गए हैं।
Bareily News: बरसेर। गांव केसरपुर में ठेकेदार की ओर से काटे जा रहे चंदनिया के पेड़ों को सरकारी भूमि पर बताकर पुलिस और वन विभाग ने पेड़ों की कटाई रुकवा दी। गांव केसरपुर में गाटा संख्या 617 सरकारी भूमि है। यहां चंदनिया के एक दर्जन से अधिक पेड़ खड़े थे। जिन पर गांव के प्रमुख लोगों तथा माफियाओं की नजर थी। तीन दिन पहले कुछ पेड़ रात में एक ठेकेदार ने कटवा दिए। बाकी पेड़ों को सोमवार में कटवाया जा रहा था। तभी एक पक्ष ने विरोध किया और अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन और राजस्व विभाग की टीम ने इसे सरकारी भूमि पर बताकर पेड़ों की कटाई रुकवा दी।
कटे हुए पेड़ों को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया है। हल्का लेखपाल अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पैमाइश के बाद ही स्पष्ट होगा कि भूमि सरकारी है या नहीं।
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