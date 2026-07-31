Bareily News: युवती के साथ दुष्कर्म, चार पर मुकदमा
Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। निकाह का झांसा देकर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। निकाह
Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। निकाह का झांसा देकर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। निकाह की जिद पर आरोपी के दोस्तों ने युवती को हत्या की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसके तीन अन्य दोस्तों पर मुकदमा दर्ज किया है।मोहल्ले की युवती से पड़ोस की फरीद की दो साल पहले जान पहचान हुई। फरीद ने निकाह का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बना रहा था। युवती ने निकाह की जिद की तो रंजिश मानने लगा। आरोप है कि 30 जुलाई को फरीद ने युवती को निकाह के बहाने करके बुलाया। युवती फरीद के पास पहुंची जहां पहले से उसके दोस्त इकबाल,अहसान, दिलशाद ने हत्या की धमकी देते हुए युवती को डरा-धमका कर जंगल में ले गए।
फरीद ने युवती से रेप किया। युवती की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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