Bareily News: शराब के 16 पाउच बरामद
Bareily News: शीशगढ़ में चौकी प्रभारी संजीव कुमार ने कालीचरन को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से कच्ची शराब की 16 पाउस बरामद की। मीरगंज में, सीएमओ डा. विश्राम सिंह ने नगरिया कल्यानपुर में दस्तक अभियान का निरीक्षण किया। सफाई कर्मियों ने एंटी लार्वा छिड़काव किया।
Bareily News: शीशगढ़। चौकी प्रभारी संजीव कुमार ढकिया ठाकुरान मार्ग पर छापा माकर कालीचरन निवासी ढकिया ठाकुरान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से कच्ची शराब के 16 पाउस बरामद किए। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया।सीएमओ ने किया पर्यवेक्षणमीरगंज। सीएमओ डा. विश्राम सिंह ने बुधवार को नगरिया कल्यानपुर में दस्तक अभियान का पर्यवेक्षण किया । प्रधान एवं कौशलेन्द्र गौड़ ने सीएमओ को अभियान के बारे में बताया। सफाई कर्मी से एंटी लार्वा के छिडकाव के बारे में जाना। सफाई कर्मी रिंकू छिड़काव करते मिले। निरीक्षण में एसीएमओ डा. अमित कुमार, डीआईओ डा. प्रशांत रंजन,एएमओ सूरज यादव एवं चिकित्सा अधीक्षक डा. वैभव राठौर सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह एवं बीपीएम पुनीत सक्सेना मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।