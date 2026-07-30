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Bareily News: शराब के 16 पाउच बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शीशगढ़ में चौकी प्रभारी संजीव कुमार ने कालीचरन को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से कच्ची शराब की 16 पाउस बरामद की। मीरगंज में, सीएमओ डा. विश्राम सिंह ने नगरिया कल्यानपुर में दस्तक अभियान का निरीक्षण किया। सफाई कर्मियों ने एंटी लार्वा छिड़काव किया।

Bareily News: शराब के 16 पाउच बरामद

Bareily News: शीशगढ़। चौकी प्रभारी संजीव कुमार ढकिया ठाकुरान मार्ग पर छापा माकर कालीचरन निवासी ढकिया ठाकुरान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से कच्ची शराब के 16 पाउस बरामद किए। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया।सीएमओ ने किया पर्यवेक्षणमीरगंज। सीएमओ डा. विश्राम सिंह ने बुधवार को नगरिया कल्यानपुर में दस्तक अभियान का पर्यवेक्षण किया । प्रधान एवं कौशलेन्द्र गौड़ ने सीएमओ को अभियान के बारे में बताया। सफाई कर्मी से एंटी लार्वा के छिडकाव के बारे में जाना। सफाई कर्मी रिंकू छिड़काव करते मिले। निरीक्षण में एसीएमओ डा. अमित कुमार, डीआईओ डा. प्रशांत रंजन,एएमओ सूरज यादव एवं चिकित्सा अधीक्षक डा. वैभव राठौर सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह एवं बीपीएम पुनीत सक्सेना मौजूद रहे।

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