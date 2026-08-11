Bareily News: गन्ने के खेत में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म

Bareily News: खेत में घास काट रही किशोरी को गन्ने के खेत में खींचकर दो युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा है। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत दो टीमें लगाई हैं। दोनों टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी रविवार शाम अपने छोटे भाई के साथ गांव के बाहर खेत में घास काटने गई थी। वह गन्ने के खेत के पास घास काट रही थी और उसका भाई कुछ दूरी पर खेल रहा था।

आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस के गांव में रहने वाला विमलेश अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा और किशोरी को खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां दोनों ने किशोरी से दुष्कर्म किया और छोड़कर भाग निकले। किसी तरह किशोरी अपने घर पहुंची और परिजन को आपबीती बताई। किशोरी की मां उसे लेकर थाने पहुंचीं और विमलेश समेत दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज करने के बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।सोमवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवाबगंज इंस्पेक्टर अरुण श्रीवास्तव के साथ ही एसओजी की टीम भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई है।