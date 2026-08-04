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Bareily News: दबंगों ने ढ़ाई साल के मासूम को जमीन पर पटका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: आंवला। थाना क्षेत्र के ग्राम तिगरा खानपुर में रंजिश को लेकर दबंगों ने पुलिस से शिकायत करने पर घर में घुसकर मारपीट की और एक मासूम बच्चे को उठाकर पटक दि

Bareily News: दबंगों ने ढ़ाई साल के मासूम को जमीन पर पटका

Bareily News: आंवला। थाना क्षेत्र के ग्राम तिगरा खानपुर में पुलिस से शिकायत करने पर दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की। मासूम बच्चे को उठाकर पटक दिया। इससे वह घायल हो गया।गांव तिगरा खानपुर की मीना पत्नी मनोज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक अगस्त की रात दो बजे विरोधी साथियों के साथ लाठी-डंडे आदि लेकर उसके घर के किवाड़ तोड़कर अंदर घुस आए। उससे मंगलसूत्र, झाले और पद्दी लूट ली। उसने चौकी पुलिस से शिकायत की तो बौखलाए दबंगों ने दो अगस्त की रात फिर से हमला बोल दिया। उसके ढाई साल के मासूम बेटे यश को उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है।

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पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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