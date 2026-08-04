Bareily News: छेड़खानी के विरोध पर दबंगों ने परिवार पर बोला हमला, चार पर मुकदमा
Bareily News: फरीदपुर में दबंगों ने बेटियों के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर एक परिवार पर धारदार हथियार से हमला किया। पीड़ित ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ की है।
Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। बेटियों के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित की बात
फरीदपुर के मोहल्ला नहर कोठी के पीड़ित ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले मुकीम, तौफीक, शाने अली व एक अन्य व्यक्ति आए दिन उनकी बेटियों को परेशान करते हैं तथा उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। कई बार समझाने के बावजूद आरोपियों ने अपनी हरकतें बंद नहीं कीं। आरोप है कि आरोपी उनके घर के बाहर कूड़ा-कचरा भी फेंकते थे, जिससे दोनों पक्षों के बीच रंजिश हो गई।
हमले की घटना
पीड़ित के अनुसार, 31 जुलाई की सुबह करीब सात बजे सभी आरोपी एकजुट होकर उनके घर में घुस गए। आरोप है कि आरोपियों के हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर उनकी पत्नी और बेटियां बचाने आईं तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। तहरीर में बताया गया कि हमले के दौरान धारदार हथियार से सिर पर वारकर घायल कर दिया। सिर में गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान हो गए। उनकी पत्नी और बेटियों को भी चोटें आई हैं। फरीदपुर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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