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Bareily News: योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगे कुंडल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मीरगंज, सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर शातिर महिला के सोने के कुंडल ठग कर फरार हो गया। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। नंदगांव की सा

Bareily News: योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगे कुंडल

Bareily News: मीरगंज। सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर शातिर महिला के सोने के कुंडल ठग कर फरार हो गया। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। नंदगांव की सावित्री देवी पत्नी संतोष कुमार के पास बुधवार को एक युवक पहुंचा। वह डबल गैस सिलेंडर योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर उन्हें अपनी बाइक पर बैठा कर मीरगंज ले गया। उसने सावित्री देवी के कानों से सोने के कुंडल उतरवा लिए। युवक ने अपनी अंगूठी महिला को दे दी। मौका पाकर आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीओ अजय कुमार ने बताया मामले की जांच की जा रही है।

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पुलिस टीमें लगाई है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा

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