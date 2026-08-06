Bareily News: धनराज बिल्डर्स प्रतिनिधि समेत तीन पर धोखाधड़ी का मुकदमा
Bareily News: धनराज बिल्डर्स के प्रतिनिधि शंशाक शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने बिना BDA की अनुमति के घर बेच दिया, जिसे बाद में BDA ने ध्वस्त कर दिया। मामले में जांच शुरू कर दी गई है।
Bareily News: धनराज बिल्डर्स के प्रतिनिधि शंशाक शर्मा समेत तीन के खिलाफ एसएसपी के आदेश पर कैंट पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बिल्डर के साथ बीडीए के कर्मचारी भी मिले हुये हैं। बिल्डर ने बीडीए की बिना अनुमति के मकान बनाकर बेच दिया। बाद में बीडीए ने उस मकान को गिरा दिया। लखनऊ के सैदपुर जागीर सुंदरविहार जानकीपुरम निवासी पीड़ित अनिल कुमार ने एसएसपी से शिकायत की। उन्होंने बरेली में कैंट स्थित ठिरिया निजावत खां में 60 वर्ग का धनराज बिल्डर्स के प्रतिनिधि शंशाक शर्मा से 5.50 लाख में लिया था।
2012 में 55 हजार देकर मकान बुक कराया गया। बुकिंग के समय लकी होम नाम से बुकिंग की गई। बाद में कृष्णा सिटी के नाम से बैनामा कराया गया। बिल्डर ने बीडीए स्वीकृत भवन बताय। 2022 में पूरा पैसा देकर बिल्डर ने ठिरिया निजावत खां में मकान का बैनामा उसकी पत्नी के नाम करा दिया गया। वर्ष 2023 में मकान का कब्जा दे दिया, लेकिन 28 अगस्त 2023 को बरेली विकास प्राधिकरण ने कथित रूप से बिना पूर्व सूचना मकान ध्वस्त कर दिया। बिल्डर्स ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर उन्हें गुमराह किया और अवैध कॉलोनी में मकान बेचकर उनकी रकम हड़प ली। आरोप, बिल्डर के साथ बीडीए के कुछ कर्मचारी भी मिले थे। इस मामले में एसएसपी के आदेश पर कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। शशांक शर्मा, रवि सैनी और सोनिया के खिलाफ धोखाधड़ी में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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