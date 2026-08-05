Bareily News: आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर वसूली, होगा मुकदमा
Bareily News: किला इलाके में एक युवक ने आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से 600 से एक हजार रूपये तक वसूल किए। महिलाएं जब कार्ड लेकर आयुष्मान कार्यालय पहुंची तो ठगी का पता चला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह ने लोगों को सचेत किया है कि आयुष्मान कार्ड मुफ्त है। पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।
Bareily News: किला इलाके में एक युवक ने आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर कई लोगों से 600 से एक हजार रूपये तक वसूल लिए। उसने महिलाओं को एक कंपनी के नाम से कार्ड बना कर दे दिया। महिलाएं जब कार्ड लेकर आयुष्मान कार्यालय पहुंची तो पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। किला इलाके की कई आशाओं ने भी आरोपी के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत की इस सूचना पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विश्राम सिंह ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की लिए पुलिस विभाग को पत्र भेजा है। आरोपी युवक ने लोगों को झांसा दिया था कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उसकी कंपनी से कार्यदायी संस्था का करार हुआ है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विश्राम सिंह ने लोगों से अपील की है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर हो रही ठगी से सचेत रहे। आयुष्मान कार्ड की कोई फीस नहीं है। यह पूरी तरह निशुल्क है।
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