UP: बरेली के बड़ा बाईपास पर कंटेनर में घुसी वैन, 2 बच्चों समेत 4 की मौत

हिमाचल से अमेठी जा रहे एक ही परिवार के लोगों की वैन अनियंतित्र होकर ट्रक में घुस गई। इससे वैन में बैठे दो बच्चे उनके पिता और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हादसे में पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के निजी अस्तपताल में भर्ती कराया गया है।

Bareilly: 4 members of a family die after a truck rammed into a car in Bithri police station limits area. pic.twitter.com/mW32LZSoeO