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Bareily News: मिशन ग्लोबल स्कूल में नीट परीक्षा में चयनित छात्रों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फोटोबहेडी।‌ मिशन ग्लोबल एकेडमी सिंधौरा रिछा में पढ़ाई कर चुके पूर्व छात्रों मोहम्मद अरकान और मोहम्मद मूनिस का नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के संरक्षक आर के...

Bareily News: मिशन ग्लोबल स्कूल में नीट परीक्षा में चयनित छात्रों को किया सम्मानित

Bareily News: फोटो बहेडी।‌ मिशन ग्लोबल एकेडमी सिंधौरा रिछा में पढ़ाई कर चुके पूर्व छात्रों मोहम्मद अरकान और मोहम्मद मूनिस का नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सम्मानित किया गया।

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सम्मान समारोह

कार्यक्रम में विद्यालय के संरक्षक आर के सक्सेना एवं विद्यालय के प्रबंधक जितेन कुमार सक्सेना ने कस्बा रिछा निवासी मोहम्मद अरकान और मोहम्मद मूनिस को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मोहम्मद अरकान में मिशन ग्लोबल एकेडमी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, इसके बाद आगे की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में की । इसके बाद उन्होंने नीट की तैयारी की और इस वर्ष उन्होंने नीट की परीक्षा 574 अंकों के साथ उत्तीर्ण की। मोहम्मद मूनिस ने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिशन ग्लोबल एकेडमी से प्राप्त की, और नीट की तैयारी कोटा में रहकर की और इस वर्ष 569 अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की।

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प्रेरणा का संदेश

इस अवसर पर विद्यालय के संरक्षक आर के सक्सेना ने कहा छात्र-छात्राएं मनोयोग और अनुशासन के साथ कड़ी मेहनत करें तो वह कोई भी मुकाम पा सकते हैं। विद्यालय के प्रबंधक जितिन कुमार सक्सेना ने सभी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य बी के कश्यप, निदेशक अमित देओल, उप प्रधानाचार्य मोबिन मलिक, एनआर मौर्य, संजय सक्सेना, रामेंद्र पाठक, सूरजपाल, पवन कुमार, विपिन सिंह, हरीश कुमार, अमित सिंह, राजपाल सैनी, लता गंगवाल, रुचि मिश्रा, शिवांगी, कहकशां ,मोहम्मद असलम, नरेश कुमार, काजल गंगवाल, नेहा गंगवाल, कैफी, निशा, मुस्कान जमील, आशुतोष वर्मा, पंकज कुमार, सत्यपाल, इकरा आदि शिक्षक शिक्षिकाएं आदि उपस्थित रहे।- अथक मेहनत से लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं छात्र : आर के सक्सेना

फोटो

बहेडी।‌ मिशन ग्लोबल एकेडमी सिंधौरा रिछा में पढ़ाई कर चुके पूर्व छात्रों मोहम्मद अरकान और मोहम्मद मूनिस का नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सम्मानित किया गया।

छात्रों की उपलब्धियां

कार्यक्रम में विद्यालय के संरक्षक आर के सक्सेना एवं विद्यालय के प्रबंधक जितेन कुमार सक्सेना ने कस्बा रिछा निवासी मोहम्मद अरकान और मोहम्मद मूनिस को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मोहम्मद अरकान में मिशन ग्लोबल एकेडमी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, इसके बाद आगे की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में की । इसके बाद उन्होंने नीट की तैयारी की और इस वर्ष उन्होंने नीट की परीक्षा 574 अंकों के साथ उत्तीर्ण की। मोहम्मद मूनिस ने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिशन ग्लोबल एकेडमी से प्राप्त की, और नीट की तैयारी कोटा में रहकर की और इस वर्ष 569 अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की।

सकारात्मक विचार

इस अवसर पर विद्यालय के संरक्षक आर के सक्सेना ने कहा छात्र-छात्राएं मनोयोग और अनुशासन के साथ कड़ी मेहनत करें तो वह कोई भी मुकाम पा सकते हैं। विद्यालय के प्रबंधक जितिन कुमार सक्सेना ने सभी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य बी के कश्यप, निदेशक अमित देओल, उप प्रधानाचार्य मोबिन मलिक, एनआर मौर्य, संजय सक्सेना, रामेंद्र पाठक, सूरजपाल, पवन कुमार, विपिन सिंह, हरीश कुमार, अमित सिंह, राजपाल सैनी, लता गंगवाल, रुचि मिश्रा, शिवांगी, कहकशां ,मोहम्मद असलम, नरेश कुमार, काजल गंगवाल, नेहा गंगवाल, कैफी, निशा, मुस्कान जमील, आशुतोष वर्मा, पंकज कुमार, सत्यपाल, इकरा आदि शिक्षक शिक्षिकाएं आदि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

किस विद्यालय के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया?
मिशन ग्लोबल एकेडमी सिंधौरा रिछा के पूर्व छात्रों मोहम्मद अरकान और मोहम्मद मूनिस को सम्मानित किया गया।
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