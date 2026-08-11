Bareily News: लभेड़ा पुरोहित में रामगंगा में बाढ़ से बचाव कार्य में जुटा बाढ़ विभाग

Bareily News: मीरगंज के लभेड़ा गांव में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे गांव पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। विधायक डॉ. डीसी वर्मा ने बाढ़ खंड अधिकारियों को रोकथाम के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने फ्लड फाइटिंग का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन गांव के पूर्ण कटने का खतरा बना हुआ है।

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। रामगंगा नदी लभेड़ा दुर्गाप्रसाद गांव के नजदीक बह रही है। जलस्तर बढ़ने पर नदी के कटान से गांव पर खतरे की तलवार लटकेगी। विधायक ने गांव को बचाने के लिए बाढ़ खंड अधिकारियों को निर्देश दिए थे। बाढ़ खंड कटान रोकने के लिए दो दिन से फ्लड फाइटिंग का कार्य कर रहा है। मीरगंज ब्लॉक के गांव लभेड़ा पुरोहित से करीब 200 मीटर की दूरी पर रामगंगा बह रही है। पिछले साल रामगंगा में जलस्तर बढ़ने पर गांव की ओर तेजी से कटान शुरू हो गया था। इस कटान के खतरे को देखते हुए पूर्व प्रधान संतोष शर्मा ग्रामीणों के साथ गत दिनों विधायक डॉ. डीसी वर्मा से मिले।

निर्देश एवं निरीक्षण विधायक ने मामले को गंभीरता से लेकर बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता को कटान रोकने के इंतजाम करने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता ने दो दिन पूर्व अवर अभियंता पंकज कुमार एवं रवि शर्मा के साथ गांव पहुंच कर रामगंगा के कटान एरिया का निरीक्षण किया।

फ्लड फाइटिंग कार्य अधिकारियों के निर्देश पर विभाग ने लभेड़ा पुरोहित में रामगंगा में करीब 300 मीटर एरिया में कटान रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का कार्य शुरू कर दिया है। बारिश का मौसम खत्म होने पर विभाग परियोजना बनाकर शासन को भेजेगा। पूर्व प्रधान ने बताया कि गांव को रामगंगा दो बार काट चुकी है। तीसरी बार कटान का खतरा बना हुआ है। अवर अभियंता पंकज कुमार ने बताया कि कटान रोकने के लिए बम्बू क्रेट में बैग भरकर प्लेटफार्म के ऊपर लगाने का कार्य कराया जा रहा है। यह अस्थायी प्रवृत्ति का फ्लड फाइटिंग कार्य है। बाढ़ काल के बाद यहां कटाव निरोधक कार्य की परियोजना बनाकर लखनऊ भेजा जाएगा।