Bareily News: 13 को निकलेगी भाजपा की तिरंगा यात्रा
Bareily News: आंवला में स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं की बैठक की। यात्रा सुबह 10 बजे शुरू होगी। बैठक में यात्रा की सफलता के लिए रूट, सुरक्षा और जनसहभागिता पर चर्चा की गई।
Bareily News: आंवला। स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त को नगर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारियों के लिए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं की बैठक की। भाजपा कार्यालय पर हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 13 अगस्त को सुबह 10 बजे कैंप कार्यालय से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होगा। यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुट जाएं। यात्रा के दौरान रूट, सुरक्षा, पेयजल, और जनसहभागिता आदि पर चर्चा की गई। बैठक में मझगवां ब्लाक प्रमुख यशवंत सिंह, पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना, रामनिवास मौर्य, अनमोल गुप्ता, देवेंद्र सागर, राजवीर प्रधान, रामवीर प्रजापति, संजय अग्रवाल, सूरजपाल मौर्य, मीना मौर्य, कमला रस्तोगी, कुसुम लता शर्मा आदि मौजूद रहीं।
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