Bareily News: पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए बच्चे के परिजनों ने दी तहरीर
Bareily News: फोटो... फरीदपुर फरीदपुर, संवाददाता। रूरिया गांव में निर्माणाधीन पुल के पास पांच
Bareily News: फोटो... फरीदपुर फरीदपुर, संवाददाता।
रूरिया गांव में निर्माणाधीन पुल के पास पांच साल के मासूम की डूबकर हुई मौत में परिजनों ने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार समेत अन्य अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। बच्चे के पिता ने ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है।
पुल का निर्माण और दुर्घटना
फरीदपुर के रूरिया गांव के निकट नकटिया नदी के पुल का निर्माण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने बेल्डटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुल के निर्माण की जिम्मेदारी दी। ठेकेदार ने नदी बहाव का डायवर्जन करने को नाले की खुदाई की। मंगलवार को रूरिया गांव के विपिन का पांच वर्षीय बेटा राजकुमार बच्चों के साथ खेलते हुए नाले की तरफ पहुंच गया। वह गहरे नाले में जा गिरा। तलाश अभियान के बाद ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकाला, लेकिन सीएचसी फरीदपुर में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने राजकुमार का अंतिम संस्कार किया। बुधवार को परिवार के लोग थाने पहुंचे उन्होंने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार, अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी। गांव के पास खोदे नाले की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किए गए। न ही ठेकेदार ने संकेतक लगाए। जिससे बच्चे की डूबकर मौत हो गई। परिवार के लोगों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ठेकेदार और अन्य कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि जांच की जा रही है। आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।
ठेकेदार की जिम्मेदारी और सुरक्षा
बच्चे की मौत के बाद जागे ठेकेदार ने लगाई बेरिकेडिंग
रूरिया गांव की नदी के पुल का एक महीने से निर्माण चल रहा था। ठेकेदार ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किये। बच्चे की मौत के बाद ठेकेदार की नींद टूटी। उसने औपचारिकता निभाते हुए कई जगह मामूली बेरिकेटिंग की। ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
सवाल और जवाब
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।