Bareily News: पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए बच्चे के परिजनों ने दी तहरीर

पुल का निर्माण और दुर्घटना

फरीदपुर के रूरिया गांव के निकट नकटिया नदी के पुल का निर्माण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने बेल्डटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुल के निर्माण की जिम्मेदारी दी। ठेकेदार ने नदी बहाव का डायवर्जन करने को नाले की खुदाई की। मंगलवार को रूरिया गांव के विपिन का पांच वर्षीय बेटा राजकुमार बच्चों के साथ खेलते हुए नाले की तरफ पहुंच गया। वह गहरे नाले में जा गिरा। तलाश अभियान के बाद ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकाला, लेकिन सीएचसी फरीदपुर में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने राजकुमार का अंतिम संस्कार किया। बुधवार को परिवार के लोग थाने पहुंचे उन्होंने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार, अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी। गांव के पास खोदे नाले की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किए गए। न ही ठेकेदार ने संकेतक लगाए। जिससे बच्चे की डूबकर मौत हो गई। परिवार के लोगों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ठेकेदार और अन्य कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि जांच की जा रही है। आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।