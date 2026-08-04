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Bareily News: प्रदेश में 314 जिला स्तरीय अस्पताल, सिर्फ 91 के पास फायर फाइटिंग एनओसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: प्रदेश के जिला स्तरीय अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 314 अस्पतालों में से केवल 91 के पास अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र है। हालांकि, 31 अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली लगाने का कार्य चल रहा है।

Bareily News: प्रदेश में 314 जिला स्तरीय अस्पताल, सिर्फ 91 के पास फायर फाइटिंग एनओसी

Bareily News: प्रदेश के जिला स्तरीय अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 314 जिला स्तरीय अस्पतालों में से केवल 91 अस्पतालों के पास ही अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) है। यानी 70 प्रतिशत से अधिक अस्पताल फायर फाइटिंग एनओसी के बिना ही संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध तरीके से फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई है। फिलहाल प्रदेश के 31 अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने का कार्य चल रहा है, जबकि 18 अन्य अस्पतालों में भी जल्द यह काम शुरू किया जाएगा। हालांकि शेष अस्पतालों को इस सुविधा के लिए अभी लगभग एक वर्ष तक इंतजार करना पड़ सकता है। जिला स्तरीय अस्पतालों में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमात्र पत्र प्राप्त करने में बस्ती और प्रयागराज सबसे आगे हैं, जहां पांच-पांच जिला स्तरीय अस्पतालों के पास अग्निशमन एनओसी उपलब्ध है। वाराणसी में चार अस्पतालों को एनओसी मिली हुई है, जबकि हाथरस और अलीगढ़ में तीन-तीन अस्पताल अग्निशमन मानकों को पूरा कर चुके हैं。

बरेली में सिर्फ दो जिला स्तरीय अस्पतालों के पास एनओसी

बरेली में जिला अस्पताल और मानसिक चिकित्सालय के पास फायर फाइटिंग एनओसी है। महिला अस्पताल के पास फायर फाइटिंग की एनओसी नहीं है। वहां अग्निशमन के इंतजाम मानक के अनुरूप करने की कवायद चल रही है।

सबसे अधिक एनओसी वाले जिले

बस्ती 5 जिला स्तरीय अस्पताल

प्रयागराज 5 जिला स्तरीय अस्पताल

वाराणसी 4 जिला स्तरीय अस्पताल

हाथरस 3 जिला स्तरीय अस्पताल

अलीगढ़ 3 जिला स्तरीय अस्पताल

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रदेश के कितने जिला अस्पतालों के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी है?
प्रदेश के 314 जिला अस्पतालों में से केवल 91 अस्पतालों के पास ही अग्निशमन विभाग की एनओसी है।
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