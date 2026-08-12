Bareily News: चाय बनाते समय कमरे में लगी आग

Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी। थाना क्षेत्र के गांव में चाय बनाने के लिए गैस जलाते समय अचानक कमरे में आग लग गई। कुछ ही देर में पूरे घर में आग फैल गई। नगदी सहित पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया। मोहल्ले वालों की मदद से परिजनों ने आग बुझाई। क्षेत्र के गांव पिथूपुरा में परशुराम की पुत्री राखी ने सुबह 6.30 बजे गैस जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई। तीली जलाते ही अचानक आग पूरे घर में फैल गई। कमरे में परिवार के कुछ सदस्य सो रहे थे। उन्हें आनन-फानन में बाहर निकाला गया। इस हादसे में कपड़े, बिस्तर तथा बक्से में रखे कपड़े, नगदी, कुर्सी मेज, चारपाई, कुठिया और दो मोबाइल सहित लाखों रुपये के सामान जल गए।