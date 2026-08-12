Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: चाय बनाते समय कमरे में लगी आग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी के एक गांव में चाय बनाने के दौरान गैस जलाते समय अचानक आग लग गई। आग फैलने से पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें कपड़े, बिस्तर, नगदी और दो मोबाइल शामिल हैं। मोहल्ले वालों ने परिवार की मदद की और आग बुझाई। प्रधान ने लेखपाल को घटना की सूचना दी।

Bareily News: चाय बनाते समय कमरे में लगी आग

Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी। थाना क्षेत्र के गांव में चाय बनाने के लिए गैस जलाते समय अचानक कमरे में आग लग गई। कुछ ही देर में पूरे घर में आग फैल गई। नगदी सहित पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया। मोहल्ले वालों की मदद से परिजनों ने आग बुझाई। क्षेत्र के गांव पिथूपुरा में परशुराम की पुत्री राखी ने सुबह 6.30 बजे गैस जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई। तीली जलाते ही अचानक आग पूरे घर में फैल गई। कमरे में परिवार के कुछ सदस्य सो रहे थे। उन्हें आनन-फानन में बाहर निकाला गया। इस हादसे में कपड़े, बिस्तर तथा बक्से में रखे कपड़े, नगदी, कुर्सी मेज, चारपाई, कुठिया और दो मोबाइल सहित लाखों रुपये के सामान जल गए।

मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रधान कमल गंगवार ने लेखपाल को घटना की सूचना दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News Fatehganj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।