Bareily News: चाय बनाते समय कमरे में लगी आग
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी के एक गांव में चाय बनाने के दौरान गैस जलाते समय अचानक आग लग गई। आग फैलने से पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें कपड़े, बिस्तर, नगदी और दो मोबाइल शामिल हैं। मोहल्ले वालों ने परिवार की मदद की और आग बुझाई। प्रधान ने लेखपाल को घटना की सूचना दी।
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी। थाना क्षेत्र के गांव में चाय बनाने के लिए गैस जलाते समय अचानक कमरे में आग लग गई। कुछ ही देर में पूरे घर में आग फैल गई। नगदी सहित पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया। मोहल्ले वालों की मदद से परिजनों ने आग बुझाई। क्षेत्र के गांव पिथूपुरा में परशुराम की पुत्री राखी ने सुबह 6.30 बजे गैस जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई। तीली जलाते ही अचानक आग पूरे घर में फैल गई। कमरे में परिवार के कुछ सदस्य सो रहे थे। उन्हें आनन-फानन में बाहर निकाला गया। इस हादसे में कपड़े, बिस्तर तथा बक्से में रखे कपड़े, नगदी, कुर्सी मेज, चारपाई, कुठिया और दो मोबाइल सहित लाखों रुपये के सामान जल गए।
मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रधान कमल गंगवार ने लेखपाल को घटना की सूचना दी।
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