Bareily News: पुलिस ने 71 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को पकड़ा
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने वसीम खान नामक तस्कर को गिरफ्तार किया, जो स्मैक बेचने के लिए ट्रक चालकों के पास आया था। उसके पास से 71 ग्राम स्मैक और एक मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की।
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी में उससे स्मैक बरामद की गई। फतेहगंज पूर्वी पुलिस को सूचना मिली कि प्रधान ढाबा के सामने तस्कर ट्रक चालकों को स्मैक बेचने के लिए आया है। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी आरोपी से 71 ग्राम स्मैक और एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में तस्कर ने अपना नाम वसीम खान पुत्र नवी रजा उर्फ लल्ला, निवासी मोहल्ला ठिरिया निजावत खां, कैंट, बरेली के रूप में हुई। पुलिस ने मादक पदार्थ कब्जे में लेकर आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की।
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