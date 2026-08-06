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Bareily News: साहब खेतों से 11 हजार वोल्ट लाइन जा रही है, खम्भे हटवा दीजिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: सीबीगंज क्षेत्र के गांव ऐना में किसानों ने 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन का विरोध किया है। किसानों ने डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा और बिजली लाइन चालू करने पर रोक, खंभे हटाने और ट्रांसफार्मर नहीं लगाने की मांग की। उनका आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना बिजली के खंभे लगाए गए हैं।

Bareily News: साहब खेतों से 11 हजार वोल्ट लाइन जा रही है, खम्भे हटवा दीजिए

Bareily News: सीबीगंज क्षेत्र के गांव ऐना में किसानों ने अपने खेतों से निकाली जा रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन का विरोध किया है। बुधवार को बड़ी संख्या में किसान डीएम कार्यालय पहुंचे और शिकायती पत्र सौंपा। किसानों ने बिजली लाइन चालू करने पर रोक लगाने, खेतों में लगाए गए खंभे हटवाने और ट्रांसफार्मर नहीं लगाने की मांग की। किसानों का आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना निजी कृषि भूमि में बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत 4 अगस्त को सीबीगंज थाने में भी की गई थी। इसके बावजूद रात में खंभों पर बिजली के तार खींच दिए गए। किसानों का कहना है कि गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। बरसात के समय खेतों में पानी भर जाता है। ऐसे में खेतों के बीच से हाईटेंशन लाइन गुजरने पर हादसे का खतरा बढ़ सकता है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में पॉपलर और यूकेलिप्टस के ऊंचे पेड़ भी हैं। किसानों को आशंका है कि पेड़ों के बिजली के तारों के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट, आग या करंट फैलने जैसी घटना हो सकती है。

25 खेतों से निकाली जा रही लाइन

किसानों के मुताबिक करीब 25 खेतों से होकर 11 हजार वोल्ट की लाइन निकाली जा रही है। उनका कहना है कि यह बिजली लाइन एक निजी ट्यूबवेल के लिए डाली जा रही है। किसानों का आरोप है कि एक व्यक्ति को बिजली कनेक्शन देने के लिए कई किसानों के खेतों से लाइन निकाली जा रही है, जबकि उनसे अनुमति नहीं ली गई। किसान प्रीति ने बताया कि उनके खेत के बीच से भी बिजली लाइन निकाली जा रही है। आरोप है कि इसका विरोध करने पर उनके पति को धमकी दी गई। शिकायत करने वालों में गुड्डू, कुंवर सेन, होरीलाल, छत्रपाल, राजेंद्र पाल, झंडूलाल, रामधुन, यादराम, सोमपाल, राकेश, गोविंद राम, सेवा राम, अजय, लीलाधर, देश दीपक, ठाकुरदास और ग्राम प्रधान समेत कई ग्रामीण शामिल रहे।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान क्यों विरोध कर रहे हैं?
किसान 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि खंभे उनकी अनुमति के बिना लगाए गए हैं।
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