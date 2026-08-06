Bareily News: साहब खेतों से 11 हजार वोल्ट लाइन जा रही है, खम्भे हटवा दीजिए

Bareily News: सीबीगंज क्षेत्र के गांव ऐना में किसानों ने अपने खेतों से निकाली जा रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन का विरोध किया है। बुधवार को बड़ी संख्या में किसान डीएम कार्यालय पहुंचे और शिकायती पत्र सौंपा। किसानों ने बिजली लाइन चालू करने पर रोक लगाने, खेतों में लगाए गए खंभे हटवाने और ट्रांसफार्मर नहीं लगाने की मांग की। किसानों का आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना निजी कृषि भूमि में बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत 4 अगस्त को सीबीगंज थाने में भी की गई थी। इसके बावजूद रात में खंभों पर बिजली के तार खींच दिए गए। किसानों का कहना है कि गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। बरसात के समय खेतों में पानी भर जाता है। ऐसे में खेतों के बीच से हाईटेंशन लाइन गुजरने पर हादसे का खतरा बढ़ सकता है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में पॉपलर और यूकेलिप्टस के ऊंचे पेड़ भी हैं। किसानों को आशंका है कि पेड़ों के बिजली के तारों के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट, आग या करंट फैलने जैसी घटना हो सकती है。