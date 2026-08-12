Bareily News: किसानों ने फसल मुआवजे को सीएम योगी को भेजी चिट्ठी

Bareily News: रेली मथुरा सिक्सलेन निर्माण के कारण बर्बाद हुए फसल का मुआवजा दिलाने के लिए देवचरा के किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भेजी है। किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ सरकारी विभाग योजनाबद्ध तरीके से उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। किसानों ने चिट्ठी की प्रति डीएम बरेली बदायूं और एनएचएआई बदायूं के परियोजना निदेशक को भी भेजी है। बता दें कि बरेली मथुरा सिक्सलेन का निर्माण कार्य बीते वर्षों से चल रहा है। निर्माण कंपनी भमौरा की ओर देवचरा कस्बा में बाईपास को फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है।

कंपनी ने देवचरा कस्बा के मुख्य जल निकास का वैकल्पिक मार्ग बनाये बगैर अवैधरूप से इस मुख्यनाले को बीते वर्ष दिसंबर माह से बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि नाले के गंदे पानी के जलभराव से उनकी गेहूं की फसल खराब हो गई थी। किसानों को उम्मीद थी कि धान की फसल तक निर्माण कंपनी नाला का निर्माण पूरा कर जलनिकास शुरू कर देगी। लेकिन अभी तक निर्माण कंपनी ने नाला निर्माण पूरा कर जलनिकास शुरू नहीं किया। जिसकारण देवचरा के बदायूं रोड से लेकर बाबूनगला गांव के सैकड़ों खेत खलियानों में जलभराव हो गया है। किसान धान की फसल नहीं रोप पाये हैं। मुख्यमंत्री को भेजी चिट्ठी में क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र श्रीवास्तव, किसान रामकिशोर, मुकेश बाबू, जीतू, प्रेमपाल, बनवारी लाल, सन्नी टंडन, कमल टंडन, जगदीश बाबू, राजेश बाबू, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सुनील, सत्यभान, शिवकुमार आदि किसानों ने हस्ताक्षर किये हैं।