Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: किसानों ने फसल मुआवजे को सीएम योगी को भेजी चिट्ठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: देवचरा के किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें बरेली मथुरा सिक्सलेन निर्माण के कारण उनके फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा मांगा गया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि कुछ सरकारी विभाग जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहे हैं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Bareily News: किसानों ने फसल मुआवजे को सीएम योगी को भेजी चिट्ठी

Bareily News: रेली मथुरा सिक्सलेन निर्माण के कारण बर्बाद हुए फसल का मुआवजा दिलाने के लिए देवचरा के किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भेजी है। किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ सरकारी विभाग योजनाबद्ध तरीके से उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। किसानों ने चिट्ठी की प्रति डीएम बरेली बदायूं और एनएचएआई बदायूं के परियोजना निदेशक को भी भेजी है। बता दें कि बरेली मथुरा सिक्सलेन का निर्माण कार्य बीते वर्षों से चल रहा है। निर्माण कंपनी भमौरा की ओर देवचरा कस्बा में बाईपास को फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है।

कंपनी ने देवचरा कस्बा के मुख्य जल निकास का वैकल्पिक मार्ग बनाये बगैर अवैधरूप से इस मुख्यनाले को बीते वर्ष दिसंबर माह से बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि नाले के गंदे पानी के जलभराव से उनकी गेहूं की फसल खराब हो गई थी। किसानों को उम्मीद थी कि धान की फसल तक निर्माण कंपनी नाला का निर्माण पूरा कर जलनिकास शुरू कर देगी। लेकिन अभी तक निर्माण कंपनी ने नाला निर्माण पूरा कर जलनिकास शुरू नहीं किया। जिसकारण देवचरा के बदायूं रोड से लेकर बाबूनगला गांव के सैकड़ों खेत खलियानों में जलभराव हो गया है। किसान धान की फसल नहीं रोप पाये हैं। मुख्यमंत्री को भेजी चिट्ठी में क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र श्रीवास्तव, किसान रामकिशोर, मुकेश बाबू, जीतू, प्रेमपाल, बनवारी लाल, सन्नी टंडन, कमल टंडन, जगदीश बाबू, राजेश बाबू, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सुनील, सत्यभान, शिवकुमार आदि किसानों ने हस्ताक्षर किये हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।