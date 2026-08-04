Bareily News: सिंचाई करने गए किसान की करंट लगने से मौत
Bareily News: क्योलड़िया। खेत पर फसल की सिंचाई करने गए एक किसान को करंट लग गया। जिससे वह गम्भीर रुप से झुलस गया। आनन फानन में परिजन उसे लेकर बरेली के एक अस्पताल दौड
Bareily News: क्योलड़िया। खेत पर फसल की सिंचाई करने गए एक किसान को करंट लग गया। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। आनन-फानन में परिजन उसे लेकर बरेली के एक अस्पताल दौड़े, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसकी मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। क्योलड़िया थाना क्षेत्र के मुड़िया चौधरी गांव के प्रवीण कुमार (36) वर्ष पुत्र प्रताप सिंह खेती किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सोमवार सुबह वह अपनी फसल की सिंचाई करने के लिए खेत में लगा ट्यूबवेल चलाने गए थे।
ट्यूबवेल चालू करते समय उन्हें करंट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए बरेली के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे प्रभारी निरीक्षक वेद सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसकी मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। उसकी मां मिथिलेश, पत्नी प्रियंका का रो-रो कर बुरा हाल है।
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