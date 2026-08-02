Bareily News: संपूर्ण समाधान दिवस : 52 में छह शिकायतों का निस्तारण
Bareily News: चार अगस्त तक समाधान न होने पर लेखपालों ने दी कार्यभार छोड़ने की धमकी
Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे लेखपालों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 4 अगस्त तक समस्याओं का निस्तारण न होने पर अतिरिक्त कार्यभार छोड़ने की धमकी दी। संपूर्ण समाधान दिवस में 52 शिकायतें दर्ज की गई। केवल 6 का मौके पर निस्तारण किया जा सका।शनिवार को एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह एवं एसडीएम विदुषी सिंह संपूर्ण समाधान दिवस में लोगों की फरियाद सुनने पहुंची। इसी दौरान शिकायतें दर्ज कराने वालों की भीड़ जुट गई। राजस्व संबंधित तमाम शिकायतें दर्ज किए जाने के दौरान उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की फरीदपुर इकाई के अध्यक्ष पंकज यादव एवं मंत्री ललित बाबू तमाम लेखपालों के साथ संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे।
एडीएम प्रशासन को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि लिस्ट जारी होने के एक वर्ष बाद भी लेखपालों को पदोन्नति नहीं दी गई है। 2024 बैच के लिए लेखपालों का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। लेखपालों को अंतरमंडलीय ट्रांसफर की सुविधा रोक दी गई है। लेखपालों ने आरोप लगाया कि मनमाने ढंग से लेखपालों को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है, जिससे लेखपाल परेशान हो रहे हैं। शासन की ओर से ग्राम सचिवालय में लेखपालों को रोस्टर के मुताबिक बैठने का निर्देश दिया गया है। जबकि सचिवालय में उनके बैठने की कोई सुविधा नहीं दी गई है। उन्होंने विभिन्न समस्याओं का चार अगस्त तक समाधान न होने पर अतिरिक्त कार्यभार छोड़ने की धमकी दी। एडीएम प्रशासन ने उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।