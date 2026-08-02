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Bareily News: संपूर्ण समाधान दिवस : 52 में छह शिकायतों का निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: चार अगस्त तक समाधान न होने पर लेखपालों ने दी कार्यभार छोड़ने की धमकी

Bareily News: संपूर्ण समाधान दिवस : 52 में छह शिकायतों का निस्तारण

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे लेखपालों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 4 अगस्त तक समस्याओं का निस्तारण न होने पर अतिरिक्त कार्यभार छोड़ने की धमकी दी। संपूर्ण समाधान दिवस में 52 शिकायतें दर्ज की गई। केवल 6 का मौके पर निस्तारण किया जा सका।शनिवार को एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह एवं एसडीएम विदुषी सिंह संपूर्ण समाधान दिवस में लोगों की फरियाद सुनने पहुंची। इसी दौरान शिकायतें दर्ज कराने वालों की भीड़ जुट गई। राजस्व संबंधित तमाम शिकायतें दर्ज किए जाने के दौरान उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की फरीदपुर इकाई के अध्यक्ष पंकज यादव एवं मंत्री ललित बाबू तमाम लेखपालों के साथ संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे।

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एडीएम प्रशासन को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि लिस्ट जारी होने के एक वर्ष बाद भी लेखपालों को पदोन्नति नहीं दी गई है। 2024 बैच के लिए लेखपालों का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। लेखपालों को अंतरमंडलीय ट्रांसफर की सुविधा रोक दी गई है। लेखपालों ने आरोप लगाया कि मनमाने ढंग से लेखपालों को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है, जिससे लेखपाल परेशान हो रहे हैं। शासन की ओर से ग्राम सचिवालय में लेखपालों को रोस्टर के मुताबिक बैठने का निर्देश दिया गया है। जबकि सचिवालय में उनके बैठने की कोई सुविधा नहीं दी गई है। उन्होंने विभिन्न समस्याओं का चार अगस्त तक समाधान न होने पर अतिरिक्त कार्यभार छोड़ने की धमकी दी। एडीएम प्रशासन ने उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया। 

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