Bareily News: गढ्ढा खोद रहे मजदूर पर भरभरा कर गिरी ढांग, एक मजदूर की मौत

Bareily News: फरीदपुर। कुणाल प्लाईवुड फैक्ट्री में 40 फीट गहरा गड्ढा खोद रहे मजदूरों पर ढांग गिर गई।एक मजदूर की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीणों के साथ पहुंचे परिजनों ने ढांग हटाकर मजदूर का शव निकाला। मजदूर की मौत पर भड़के ग्रामीणों ने प्लाईवुड फैक्ट्री के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर हंगामा किया। ग्रामीण मजदूर का शव प्लाईवुड फैक्ट्री के गेट पर रखकर हंगामा करने पर जुटे हैं। फरीदपुर के पचौमी गांव के निकट कुणाल प्लाईवुड फैक्ट्री है। शुक्रवार को फैक्ट्री में सैकड़ो मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्री परिसर में मशीनों के बीच 40 फीट गहरा गड्ढे की खुदाई का काम चल रहा था।

भोजपुर ओषढ गांव के तमाम मजदूर गड्ढा खोद रहे थे।इसी दौरान मिट्टी की ढांग भरभरा कर गिर पड़ी। अन्य मज़दूर मौके से भाग निकले। लेकिन भोजपुर ओषढ गांव के 25 वर्षीय सुरजीत मिट्टी में दब गए।इसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन मे अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री के मालिक समेत अन्य कर्मचारी मौके से भाग निकले। साथी मजदूरों ने मिट्टी हटाने की कोशिश की। लेकिन उनकी संख्या कम होने की वजह से वह मिट्टी नहीं हटा सके। उन्होंने परिजनों को सूचना दी। जिसके बाद भोजपुर ओषढ गांव के सैकड़ो ग्रामीण हंगामा करते हुए मौके पर पहुंच गए। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने मुख्य द्वार को नहीं खोला। ग्रामीण प्लाईवुड फैक्ट्री के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अंदर घुस आए। उन्होंने मिट्टी हटाकर मजदूर को बाहर निकाला। परिवार के लोग उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिवार के लोग दोबारा शव लेकर प्लाईवुड फैक्टरी पहुंचे। फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीण हंगामा करते हुए फैक्ट्री के गेट पर मजदूर का शव रख दिया। हंगामा कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जिसके बाद उत्तेजित लोगों से पुलिस की धक्का मुक्की हुई। उन्होंने फैक्ट्री मालिक और उसके साथी कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की। पुलिस ने हंगामा कर रहे ग्रामीणों को समझ कर शांत किया। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।