Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को विदाई दी, मेधावी विद्यार्थी हुए सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: बरेली। बरेली कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग में पीजी फोरम के तत्वावधान में बुधवार को एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इसमें परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर

Bareily News: चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को विदाई दी, मेधावी विद्यार्थी हुए सम्मानित

Bareily News: बरेली कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग में पीजी फोरम के तत्वावधान में बुधवार को एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इसमें परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं ने चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने पीजी फोरम के अंतर्गत गत वर्ष आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल रहे मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह में पीजी फोरम के डायरेक्टर डॉ. संदीप कुमार रघुवंशी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों व उपलब्धियों की जानकारी दी। वनस्पति विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आलोक खरे, पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. जसपाल सिंह, बायोटेक विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. तृप्ता वर्मा एवं जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. संगीता सिंह, डॉ. क्षमा द्विवेदी, डॉ. राजेन्द्र सिंह, डॉ. पूनम सक्सेना समेत अन्य रहे।

ये भी पढ़ें:Motihari News: विज्ञान, नवाचार और वैज्ञानिक सोच से जुड़े कार्यक्रमों में छात्रों की रही खूब भागीदारी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News Bareilly College

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।