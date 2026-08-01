Bareily News: ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे लाइनमैन की करंट से मौत

Bareily News: पीड़ित परिवार ने बिजली घर में हंगामा किया, क्योंकि उनके परिजन पंकज मिश्रा की करंट से मौत हो गई। परिवार ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और 10 लाख का मुआवजा मांगा, लेकिन चेक नहीं मिला। एसडीओ ने भरोसा दिलाया कि सुबह तक चेक दिया जाएगा।

Bareily News: 10 लाख का चेक लेने की जिद पर अड़े परिजनों ने बिजली घर में किया हंगामा फतेहगंज पूर्वी, संवाददाता।

घटना का विवरण ट्रांसफार्मर का फाल्ट ठीक कर रहे लाइनमैन की करंट से मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने बगैर शटडाउन लिए मरम्मत कार्य कराने का आरोप लगाया है। परिजनों के हंगामे के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने 10 लाख का मुआवजा देने का भरोसा दिया। लेकिन चेक नहीं दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोग बिजली घर पहुंचे। उन्होंने सभी लाइनों को बंद कराकर बिजली घर में जमकर हंगामा किया।एसडीओ ने सुबह तक मुआवजे का चेक देने का भरोसा देकर लोगों को शांत किया।

परिवार का विवरण फतेहगंज पूर्वी के भगवानपुर कुंदन निवड़िया निवासी पंकज मिश्रा (25)पुत्र रामसरन मिश्रा पिछले लगभग 20 वर्षों से बिजली विभाग में लाइन थे। पंकज के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को पंकज मिश्रा ट्रांसफार्मर पर फल्ट ठीक कर रहे थे। बगैर सूचना दिए बिजली चालू कर दी गई। पंकज झुलस कर गिर पड़े। फरीदपुर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद जेई और एसडीओ भी अस्पताल पहुंचे। सूत्रों के अनुसार, विभागीय अधिकारियों ने परिवार को मुआवजा दिलाने की बात भी कही।

अधिकारियों का जवाब एसडीओ संजीव गुप्ता ने घटना की जानकारी मिलने की पुष्टि की है। एसडीओ ने कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रभार संभाला है और उनके अनुसार, मौके पर शटडाउन नहीं लिया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि घटना से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को 10 लाख के मुआवजे का चेक दिया जाएगा। पंकज के परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।