Bareily News: नगर निगम में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर फंसी ठेकेदार फर्म, नोटिस

Bareily News: नगर निगम की निविदा प्रक्रिया में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने का मामला सामने आया है। सड़क चौड़ीकरण कार्य की निविदा में शामिल ठेकेदार फर्म मैसर्स श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स को फर्जी दस्तावेज लगाने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निगम ने पांच दिन के भीतर जवाब तलब करते हुए चेतावनी दी है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम एक्सईएन राजीव कुमार राठी का कहना है कि वार्ड-9 नौमहला रोड से एसबी इंटर कॉलेज तक सड़क चौड़ीकरण और साइड पटरी निर्माण के 22.80 लाख रुपये के कार्य की निविदा में फर्म ने पंचकूला स्थित जादूनाथ सैनिक इंस्टीट्यूट के नाम से अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। सत्यापन के दौरान संस्थान ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से कभी जारी ही नहीं किया गया।