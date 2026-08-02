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Bareily News: बगैर सुरक्षा के मजदूरों से काम कराने के आरोप की एसडीएम ने शुरू की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: नाराज मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करने से किया इनकार मिट्टी की ढ़ांग गिरने

Bareily News: बगैर सुरक्षा के मजदूरों से काम कराने के आरोप की एसडीएम ने शुरू की जांच

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। कुणाल प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूर की ढांग में दबकर मौत के बाद एसडीएम ने बगैर सुरक्षा मानकों के मजदूरों से काम कराने के आरोप की जांच शुरू की है। साथी की मौत से नाराज मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करने से इनकार कर दिया है। मजदूरों के न पहुंचने पर दूसरे दिन फैक्ट्री बंद रही। फरीदपुर के पचोमी गांव के निकट कुणाल प्लाईवुड फैक्ट्री में शुक्रवार को मशीनों के बीच 40 फीट गहरे गड्ढे की खोदाई का काम चल रहा था। तमाम मजदूर गड्ढे से मिट्टी निकाल रहे थे। इसी दौरान मिट्टी की ढांग गिर पड़ी। इसमें भोजपुर ओषढ़ गांव के 25 वर्षीय सुरजीत मिट्टी में दब गए। आरोप है कि फैक्ट्री के मालिक समेत अन्य कर्मचारियों ने कोई मदद करने की बजाय वहां से भाग निकले।

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मौत के बाद का हंगामा

इसके बाद साथी मजदूरों ने मिट्टी हटाने की कोशिश की। लेकिन उनकी संख्या कम होने से वह मिट्टी नहीं हटा सके। भोजपुर ओषढ़ गांव के सैकड़ों ग्रामीण हंगामा करते हुए पहुंच गए। मिट्टी हटाकर सुरजीत को बाहर निकाला। फरीदपुर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मजदूरों ने फैक्ट्री में शव रखकर हंगामा किया। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से आठ लाख का मुआवजा देने के बाद समझौता हुआ। मजदूरों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से उन्हें कोई सुरक्षा के उपकरण नहीं दिए गए। मजदूरों ने बताया कि अधिकतर मजदूर भोजपुरी पोषण गांव के थे। एसडीएम ने मजदूरों के आरोप की जांच की। एसडीएम विदुषी सिंह ने बताया कि आरोपों की जांच की जा रही है जल्द कार्रवाई की जाएगी।

दहशत में काम से इनकार

साथी की मौत की दहशत में दूसरे दिन काम करने नहीं पहुंचे मजदूर

समझौता होने के बाद फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से मजदूरों को बुलाया गया लेकिन दूसरे दिन मजदूर काम करने नहीं पहुंचे। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि अधिकतर मजदूर भोजपुर ओषढ गांव के थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने हादसे को देखा है। हादसे के बाद सभी मजदूर सहम हुए हैं। उन्होंने फैक्ट्री में काम करने से इनकार कर दिया है। 

ग्रामीणों की परेशानियाँ

सड़क पर भर रहा फैक्ट्री का गंदा पानी ग्रामीण परेशान

प्लाईवुड फैक्ट्री के सामने से पचोमी गांव का रास्ता निकलता है। गांव के पंकज मिश्रा समेत तमाम लोगों ने बताया कि फैक्ट्री का पानी सड़क पर भर गया है। कई बार फैक्ट्री प्रबंधन से शिकायत करके पानी रोकने के लिए कहा गया। लेकिन उन्होंने पानी नही रोका। पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो गई है। जिसकी वजह से गांव के लोगों का निकलना दुश्वार है।

सामान्य प्रश्न

कुणाल प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूर की मौत कब हुई?
कुणाल प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूर सुरजीत की मौत शुक्रवार को हुई।
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