Bareily News: कटघर क्रासिंग चार रात रहेगा बंद
Bareily News: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा इज्जतनगर-बरेली सिटी स्टेशनों के बीच कटघर फाटक पर इंजीनियरिंग अनुरक्षण कार्य किया जाएगा। इसके कारण 01 से 02 अगस्त और फिर 03 से 04 अगस्त को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़क यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया गया है।
Bareily News: पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल इज्जतनगर-बरेली सिटी स्टेशनों के बीच समपार संख्या 247/बी (कटघर फाटक) पर इंजीनियरिंग अनुरक्षण कार्य हेतु बंद रहेगा। 01 अगस्त रात्रि 22.00 बजे से अगले दिन 02 अगस्त को प्रातः 6.00 तक एवं पुनः 03 अगस्त, 2026 को रात्रि 22.00 बजे से अगले दिन 04, 2026 को प्रातः 6.00 तक सड़क यातायात पूर्णतया बन्द रहेगा। वैकल्पिक मार्ग किला फाटक स्थित समपार संख्या 246/स्पेशल एवं शमशान भूमि स्थित समपार संख्या 248/स्पेशल से होगा।
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