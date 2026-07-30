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Bareily News: खंभे में दौड़ रहे करंट से इंजन मिस्त्री की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शाही, संवाददाता। बफरी बुजुर्ग निवासी इंजन मैकेनिक की करंट लगने से मौत हो गई। मंगलवार की शाम मिर्जापुर चौराहे पर हादसा हुआ। घटना से मृतक के घर में कोहर

Bareily News: खंभे में दौड़ रहे करंट से इंजन मिस्त्री की मौत

Bareily News: शाही, संवाददाता।बफरी बुजुर्ग के इंजन मैकेनिक की करंट से मौत हो गई। मंगलवार की शाम मिर्जापुर चौराहे पर हादसा हुआ। नन्दराम पुत्र राम प्रसाद (34) निवासी बफरी बुजुर्ग की मिर्जापुर चौराहे पर इंजन मैकेनिक हैं। मंगलवार शाम आठ बजे वह इंजन ठीक कर रहे थे। इसी दौरान वे दुकान के सामने लघुशंका करने गए।मृतक के भाई कोमिल प्रसाद ने बताया दुकान के सामने 33 केवीए की बिजली लाइन का लोहे का खंभा लगा है। खंभे में करंट उतर आया था। लघुशंका करते समय नन्दराम का हाथ खंभे से छू गया। करंट से वह झुलस गए। परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए।

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अस्पताल में चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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