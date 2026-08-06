Bareily News: चुनावी रंजिश में दबंगों ने की फायरिंग

Bareily News: पीड़ित ने पांच लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी असलह लहराते हुए दबंगों का

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। पंचायत चुनाव की रंजिश में दबंगों ने छत पर चढ़कर ताबडतोड़ फायरिंग की। फायरिंग के दौरान प्रधानी की तैयारी रहा युवक बाल-बाल बच गया। पुलिस के पहुंचने से पहले दबंग मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने पांच लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

राजीव का चुनावी संघर्ष ब्रह्मपर कुंदन के राजीव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया उनके चाचा प्रधानी का चुनाव लड़े थे। वह हार गए। चुनाव से पहले राजीव ने खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली, उन्होंने जनसंपर्क किया। इसके बाद मौजूदा प्रधान पक्ष के लोग उनसे रंजिश मानने लगे। बुधवार को राजीव अपने घर में बैठे हुए थे। आरोप है इसी दौरान दबंग लाइसेंसी और गैरलाइसेंसी हथियार लेकर छत पर चढ़ गए। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। राजीव बाल बाल बच गए। राजीव ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इससे पहले दबंग मौके से फरार हो गए। राजीव ने पांच लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी।पुलिस ने जांच करके कार्रवाई करने का भरोसा दिया।

वीडियो वायरल करना असलह लहराते वीडियो किया वायरल

ब्रह्मपुर कुंदन के राजीव ने बताया कि तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने असलह लहराते दबंगों का वीडियो बना लिया। राजीव ने वह वीडियो वायरल कर दिया। राजीव ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इस मामले में इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।