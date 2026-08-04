Bareily News: दावत में सब्जी को लेकर विवाद, लाठी से पीटकर बुजुर्ग की हत्या
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गांव रधौली कला में नामकरण संस्कार की दावत के दौरान सब्जी लेने की बात पर शुरू हुई कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौर
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी, संवाददाता। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गांव रधौली कला में नामकरण संस्कार की दावत के दौरान सब्जी लेने की बात पर शुरू हुई कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौरान लाठी-डंडे से प्रहार कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बचाने आए परिवार के कुछ अन्य लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। रधौली गांव निवासी धर्मपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके छोटे भाई अवनीश के बेटे का नामकरण संस्कार हुआ। इसी के उपलक्ष्य में सोमवार रात दावत चल रही थी।
आरोप है कि रात करीब नौ बजे गांव का विजय थाली लेकर हलवाई के पास सब्जी लेने पहुंच गया। इस पर धर्मपाल के पिता सुखपाल ने उससे कहा कि जहां लोग भोजन कर रहे हैं, वहीं से सब्जी ले ले। इसी बात पर विजय नाराज हो गया और थाली फेंककर गाली-गलौज करते हुए हाथापाई करने लगा।आरोप है कि कुछ ही देर में विजय के भाई मान सिंह, विनोद और मुकेश भी लाठी-डंडे लेकर पहुंच गए और धर्मपाल के भाई लक्ष्मीचंद पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे सुनील कुमार, सूरजपाल और मुन्नालाल भी घायल हो गए। इसी दौरान लाठी लगने से धर्मपाल के पिता सुखपाल मूर्छित होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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