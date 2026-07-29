Bareily News: बरेली के इस डॉक्टर ने 61 की उम्र में उठाई पिस्टल, पहली ही प्रतियोगिता में गोल्ड पर साधा निशाना

शार्ट बायो : पीयूष उपाध्याय पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान समाचार पत्र बरेली यूनिट में सीनियर कंटेन्ट क्रिएटर हैं।

परिचयर एवं अनुभव

पीयूष उपाध्याय वर्ष 2013 में हिन्दुस्तान बरेली से जुड़े और बीते 13 वर्षों में कई प्रमुख बीटों पर काम किया। 2017 से वह स्वास्थ्य, मेडिकल कालेज, पर्यावरण, सामाजिक संगठन जैसी बीट कवर कर रहे हैं। बीते 8 वर्षों में कोविड महामारी समेत स्वास्थ्य संबंधी कई विषयों जैसे टीबी मुक्त अभियान, एनीमिया के बढ़ते खतरे, मानसिक बीमारियों के तेजी से बढ़ रहे असर समेत कई ज्वलंत विषयों पर रिपोर्टिंग की।

करियर का सफर:

पीयूष उपाध्याय ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण प्रयागराज से की थी। पत्रकारिता की शुरआत में उनको क्राइम बीट कवर करने का अवसर मिला। 2009 में बतौर क्राइम रिपोर्टर उन्होंने हिन्दुस्तान प्रयागराज में करीब डेढ़ वर्ष रिपोर्टिंग की। 2010 से 2013 तक अमर उजाला वाराणसी में बतौर क्राइम रिपोर्टर काम किया। अप्रैल 2013 में उन्होंने हिन्दुस्तान बरेली में नई पारी शुरू की और 2017 तक क्राइम बीट कवर की। वर्तमान में वह स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण बीट कवर कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

एमए-बीएड पीयूष उपाध्याय ने जागरण इंस्टीट्यूट आफ मॉस कम्यूनिकेशन कानपुर से प्रिंट जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है। प्राचीन इतिहास और हिन्दी का छात्र होने की वजह से उनकी कला-साहित्य में भी काफी रुचि है। वर्तमान में शहर में होने वाले साहित्यिक आयोजन कवर कर रहे हैं।

रिपोर्टिंग और विजन:

इंवेस्टिगेशन (पड़ताल) में पीयूष उपाध्याय की काफी रुचि है। मेडिकल बीट में काम के दौरान उनकी कई पड़ताल वाली खबरें स्टेट लेवल पर प्रकाशित हुईं। पीयूष उपाध्याय का मानना है कि पत्रकारिता विश्वसनीयता का दूसरा नाम है। खबर तथ्यपरक और सच्चाई को दिखाने-बताने वाली हो, इससे अखबार की विश्वसनीयता और साख पाठकों के बीच मजबूत होती हैं।

विशेषज्ञता

स्वास्थ्य, क्राइम, कल्चर

इंवेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग

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