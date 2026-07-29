Bareily News: बरेली के इस डॉक्टर ने 61 की उम्र में उठाई पिस्टल, पहली ही प्रतियोगिता में गोल्ड पर साधा निशाना
Bareily News: बरेली के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉ. नीरज अग्रवाल ने 61 वर्ष की आयु में बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षण के पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने नोएडा में आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। डॉ. नीरज का लक्ष्य अब राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना है और उन्होंने नियमित अभ्यास शुरू कर दिया है।
Bareily News: बरेली। किसी भी नई शुरुआत करने के लिए उम्र नहीं, बल्कि हौसले की जरूरत होती है। इस बात को बरेली के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉ. नीरज अग्रवाल ने सच साबित कर दिखाया है। 61 वर्ष की उम्र में उन्होंने पिस्टल शूटिंग को अपनाया और बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षण के अपनी पहली ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर सबको चौंका दिया। उनकी इस उपलब्धि पर चिकित्सा जगत के साथ-साथ खेल प्रेमियों में भी उत्साह है। डीडीपुरम स्थित नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर के संचालक डॉ. नीरज अग्रवाल ने हाल ही में नोएडा के प्रो मैथिसियस कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता के सीनियर मास्टर वर्ग में हिस्सा लिया। पहली बार प्रतियोगिता में उतरे डॉ. नीरज ने बेहतरीन एकाग्रता, आत्मविश्वास और सटीक निशाने का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। यूरोलॉजिस्ट डॉ. नीरज ने बताया कि बचपन से ही उनको शूटिंग का शौक था लेकिन पढ़ाई की व्यस्तता के कारण वह इसे पूरा नहीं कर पाए। अब पिछले कुछ महीने से वह शूटिंग के लिए नियमित समय निकालने लगे और अभ्यास शुरू किया। डॉ. नीरज अग्रवाल का कहना है कि शूटिंग अन्य खेलों से अलग है। इसमें केवल हाथों की मजबूती नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, धैर्य और एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। खिलाड़ी जितना शांत और स्थिर रहेगा, उसका निशाना उतना ही सटीक होगा। उन्होंने कहा कि अनुशासन और निरंतर अभ्यास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं। यदि सीखने की इच्छा और आत्मविश्वास हो तो किसी भी उम्र में नई शुरुआत कर बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है。
अब राष्ट्रीय स्तर पर जीतने की तैयारी
राज्य स्तर पर सफलता के बाद अब उनका लक्ष्य देहरादून में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में पदक जीतना है। इसके लिए वह इन दिनों बरेली रायफल क्लब में नियमित अभ्यास कर रहे हैं। डॉ. नीरज का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बरेली का नाम रोशन करना उनकी प्राथमिकता है।
आईएमए ने दी बधाई
डॉ. नीरज की इस उपलब्धि पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) बरेली के पदाधिकारियों और चिकित्सकों ने उन्हें बधाई दी। आईएमए के अध्यक्ष डॉ. अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि डॉ. नीरज अग्रवाल ने चिकित्सा सेवा के साथ खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बरेली का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता युवाओं के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी प्रेरणादायी है।
FAQs
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Upadhyay
शार्ट बायो : पीयूष उपाध्याय पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान समाचार पत्र बरेली यूनिट में सीनियर कंटेन्ट क्रिएटर हैं।
परिचयर एवं अनुभव
पीयूष उपाध्याय वर्ष 2013 में हिन्दुस्तान बरेली से जुड़े और बीते 13 वर्षों में कई प्रमुख बीटों पर काम किया। 2017 से वह स्वास्थ्य, मेडिकल कालेज, पर्यावरण, सामाजिक संगठन जैसी बीट कवर कर रहे हैं। बीते 8 वर्षों में कोविड महामारी समेत स्वास्थ्य संबंधी कई विषयों जैसे टीबी मुक्त अभियान, एनीमिया के बढ़ते खतरे, मानसिक बीमारियों के तेजी से बढ़ रहे असर समेत कई ज्वलंत विषयों पर रिपोर्टिंग की।
करियर का सफर:
पीयूष उपाध्याय ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण प्रयागराज से की थी। पत्रकारिता की शुरआत में उनको क्राइम बीट कवर करने का अवसर मिला। 2009 में बतौर क्राइम रिपोर्टर उन्होंने हिन्दुस्तान प्रयागराज में करीब डेढ़ वर्ष रिपोर्टिंग की। 2010 से 2013 तक अमर उजाला वाराणसी में बतौर क्राइम रिपोर्टर काम किया। अप्रैल 2013 में उन्होंने हिन्दुस्तान बरेली में नई पारी शुरू की और 2017 तक क्राइम बीट कवर की। वर्तमान में वह स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण बीट कवर कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
एमए-बीएड पीयूष उपाध्याय ने जागरण इंस्टीट्यूट आफ मॉस कम्यूनिकेशन कानपुर से प्रिंट जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है। प्राचीन इतिहास और हिन्दी का छात्र होने की वजह से उनकी कला-साहित्य में भी काफी रुचि है। वर्तमान में शहर में होने वाले साहित्यिक आयोजन कवर कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन:
इंवेस्टिगेशन (पड़ताल) में पीयूष उपाध्याय की काफी रुचि है। मेडिकल बीट में काम के दौरान उनकी कई पड़ताल वाली खबरें स्टेट लेवल पर प्रकाशित हुईं। पीयूष उपाध्याय का मानना है कि पत्रकारिता विश्वसनीयता का दूसरा नाम है। खबर तथ्यपरक और सच्चाई को दिखाने-बताने वाली हो, इससे अखबार की विश्वसनीयता और साख पाठकों के बीच मजबूत होती हैं।
विशेषज्ञता
स्वास्थ्य, क्राइम, कल्चर
इंवेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग
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