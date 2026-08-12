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Bareily News: डॉ. बीआर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना से संवरेंगे 90 स्थल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत बरेली जिले में समाज सुधारकों और महापुरुषों की मूर्तियों की सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। योजना के तहत 90 मूर्तियों के विकास का लक्ष्य है, जिसमें प्रति विधानसभा 10 स्थलों के लिए कुल 9 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

Bareily News: डॉ. बीआर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना से संवरेंगे 90 स्थल

Bareily News: बरेली। डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत जिले में समाज सुधारकों, महापुरुषों, सामाजिक न्याय के प्रणेताओं और सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों की सुरक्षा, सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। योजना के तहत मूर्ति या स्थल के विकास पर अधिकतम 10 लाख रुपये खर्च किए जा सकेंगे। बरेली जिले की नौ विधानसभा सीटों के लिए प्रति विधानसभा 10-10 स्थलों का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह जिले में कुल 90 मूर्ति स्थलों के विकास का लक्ष्य है। इसके लिए प्रति विधानसभा एक करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल नौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:80 आंबेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए विधायकों ने दिए प्रस्ताव

कहां से कितने प्रस्ताव

सभी विधानसभा से, सांसदों और विधायकों से कुल 156 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें बहेड़ी से 12, मीरगंज से 20, भोजीपुरा से 18, नवाबगंज से 23, फरीदपुर से 12, विथरी चैनपुर से 10, बरेली से 22, बरेली कैंट से 28 और आंवला से 11 प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें से 106 प्रस्तावों पर आख्या प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत मूर्ति स्थलों को अतिक्रमण से बचाने, मौसम से सुरक्षा देने, प्रकाश व्यवस्था, हरियाली और अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों के साथ स्वच्छ एवं सम्मानजनक वातावरण विकसित किया जाएगा। साथ ही स्थलों को जनोपयोगी और जानकारीपरक बनाने पर भी जोर रहेगा।

सामान्य प्रश्न

डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना क्या है?
डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत जिले में समाज सुधारकों, महापुरुषों, सामाजिक न्याय के प्रणेताओं और सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों की सुरक्षा, सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा।
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