Bareily News: सब्जी मंगाने को लेकर महिला को लाठी डंडों से पीटा
Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। सब्जी मंगाने को लेकर हुए विवाद में पति ने महिला को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। चोटिल महिला को घर से निकाल दिया। पुलिस ने महिला की
Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। सब्जी लाने की बात कहना पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने पत्नी की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। चोटिल महिला को घर से निकाल दिया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र के नंदगांव निवासी राजकुमारी पत्नी रवेंद्र कुमार का आरोप है कि तीन अगस्त की सुबह 10 बजे घर में सब्जी मंगाने की बात को लेकर विवाद हो गया। इस पर रवेंद्र कुमार पुत्र मदन लाल निवासी ग्राम बहरोली मीरगंज ने गालीगलौज कर उन्हें लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। इससे उन्हें चोटें आईं।शोर
सुनकर परिवार के लोगों ने उन्हें बचाया। मारपीट के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया गया। राजकुमारी ने थाने पहुंच कर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। एसओ ने बताया कि चोटिल महिला को परीक्षण कराने सीएचसी भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करेगी।
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