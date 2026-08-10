Bareily News: तहरीर वापस लेने का दबाव बनाने पर महिला की पिटाई
Bareily News: हाफिजगंज में घरेलू विवाद को लेकर महिला ने पति और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला गया और इनकार करने पर उसकी पिटाई की गई। महिला का पति उसे तथा बच्चों को जान से मारने की धमकी देता था। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है।
Bareily News: हाफिजगंज। घरेलू विवाद को लेकर थाने में की गई शिकायत वापस लेने से मना करने पर दबंगों ने महिला की पिटाई कर दी। घटना की रिपोर्ट महिला की ओर से पति समेत चार लोगों के खिलाफ थाना हाफिजगंज में दर्ज कराई गई है। क्योलड़िया थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया मेहताज निवासी शमां का निकाह 15 वर्ष पूर्व हाफिजगंज थाना क्षेत्र के सेंथल कस्बे के मोहल्ला चिराग नगर निवासी सरताज के साथ हुआ था। महिला का आरोप है कि उसका पति शराब पीकर आए दिन उसकी पिटाई करता था। वह उसे और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी देता है।
आरोप है कि कुछ दिन पहले पति ने चाकू लेकर उस पर हमला करने की कोशिश की और बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी। वह जान बचाकर मायके चली गयी।पति के खिलाफ थाने में तहरीर देने के बाद वह पांच जुलाई को हाफिजगंज आई थी। शाम को लौटते समय हाफिजगंज बाईपास पर पति सरताज, गुड्डू और दो अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि सभी ने तहरीर वापस लेने का दबाव बनाया और गाली-गलौज की। विरोध करने पर लात-घूंसों से पिटाईकर शिकायत वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट महिला की ओर से थाना हाफिजगंज में दर्ज कराई गई है।
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