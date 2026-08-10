Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: तहरीर वापस लेने का दबाव बनाने पर महिला की पिटाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: हाफिजगंज में घरेलू विवाद को लेकर महिला ने पति और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला गया और इनकार करने पर उसकी पिटाई की गई। महिला का पति उसे तथा बच्चों को जान से मारने की धमकी देता था। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है।

Bareily News: तहरीर वापस लेने का दबाव बनाने पर महिला की पिटाई

Bareily News: हाफिजगंज। घरेलू विवाद को लेकर थाने में की गई शिकायत वापस लेने से मना करने पर दबंगों ने महिला की पिटाई कर दी। घटना की रिपोर्ट महिला की ओर से पति समेत चार लोगों के खिलाफ थाना हाफिजगंज में दर्ज कराई गई है। क्योलड़िया थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया मेहताज निवासी शमां का निकाह 15 वर्ष पूर्व हाफिजगंज थाना क्षेत्र के सेंथल कस्बे के मोहल्ला चिराग नगर निवासी सरताज के साथ हुआ था। महिला का आरोप है कि उसका पति शराब पीकर आए दिन उसकी पिटाई करता था। वह उसे और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी देता है।

आरोप है कि कुछ दिन पहले पति ने चाकू लेकर उस पर हमला करने की कोशिश की और बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी। वह जान बचाकर मायके चली गयी।पति के खिलाफ थाने में तहरीर देने के बाद वह पांच जुलाई को हाफिजगंज आई थी। शाम को लौटते समय हाफिजगंज बाईपास पर पति सरताज, गुड्डू और दो अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि सभी ने तहरीर वापस लेने का दबाव बनाया और गाली-गलौज की। विरोध करने पर लात-घूंसों से पिटाईकर शिकायत वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट महिला की ओर से थाना हाफिजगंज में दर्ज कराई गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।