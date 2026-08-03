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Bareily News: शराबी पति की पिटाई से परेशान महिला ने खाया जहरीला पदार्थ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। पति की पिटाई से परेशान महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जिससे उसकी

Bareily News: शराबी पति की पिटाई से परेशान महिला ने खाया जहरीला पदार्थ

Bareily News: फरीदपुर। पति की पिटाई से परेशान महिला ने रविवार को जहरीला पदार्थ निगल लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में महिला को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।फरीदपुर के ग्राम औरंगाबाद निवासी नारायण सिंह अक्सर पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे। रविवार को उनकी 30 वर्षीय पत्नी लज्जावती ने परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने उसे आरके इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। आरोप है कि लज्जावती का पति नारायण सिंह शराब पीने का आदी है।

आए दिन अक्सर शराब पीकर घर में आकर उसके साथ मारपीट करता था।

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