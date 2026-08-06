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Bareily News: जनसुनवाई में खराब फीडबैक पर डीएम ने 9 अधिकारियों का वेतन रोका, 26 से मांगा स्पष्टिकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: डीएम ने जुलाई माह की समीक्षा के दौरान शिकायतों के निस्तारण पर 9 अधिकारियों का संतुष्टि प्रतिशत शून्य पाया, जिसके चलते उनका वेतन रोकने का आदेश दिया गया। 26 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिन्होंने 25 से 60 प्रतिशत संतोषजनक परिणाम दिखाए। लापरवाही के कारण कई शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे।

Bareily News: जनसुनवाई में खराब फीडबैक पर डीएम ने 9 अधिकारियों का वेतन रोका, 26 से मांगा स्पष्टिकरण

Bareily News: जनसुनवाई पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं से मिले फीडबैक को लेकर डीएम ने जुलाई माह की समीक्षा की। इस माह के फीडबैक की समीक्षा में 9 अधिकारियों का संतुष्टि प्रतिशत शून्य मिला। इस पर डीएम ने कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। वहीं 25 से 60 प्रतिशत के बीच संतुष्टि वाले 26 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है。

शिकायतों का निस्तारण

प्रशासन की समीक्षा में सामने आया कि कई विभागों में शिकायतों का निस्तारण होने के बावजूद शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। इन 9 अधिकारियों का वेतन रोका

लापरवाह अधिकारियों की सूची

अधिशासी अभियंता ग्रामीण प्रथम, विद्युत, चकबंदी अधिकारी फरीदपुर, औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, आलमपुर जाफराबाद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, प्रधानाचार्य प्राविधिक शिक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामनगर, सब रजिस्ट्रार स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन मीरगंज की ओर से लापरवाही पाई गई। इसलिए इनका वेतन रोका गया।

स्पष्टीकरण मांगा गया

नवाबगंज तहसीलदार, परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, नवाबगंज, रामनगर के सहायक विकास अधिकारी, बिजली के अधिशासी अभियंता नगरीय द्वितीय, अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), अधिशासी अभियंता चतुर्थ, विद्युत, अधिशासी अभियंता सिंचाई, उप निदेशक कृषि, खंड शिक्षा अधिकारी, बहेड़ी, बीडीओ आलमपुर जाफराबाद और भुता, चकबंदी अधिकारी फरीदपुर, बहेड़ी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, तहसीलदार, बहेड़ी, मीरगंज के तहसीलदार, परियोजना अधिकारी नेडा, बंदोबस्त अधिकारी, फरीदपुर, बिथरी चैनपुर के बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहायक आयुक्त खाद्य-2 खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सहायक विकास अधिकारी बिथरी चैनपुर समेत 26 अधिकारियों के काम में लापरवाही पाए जाने पर सभी से डीएम ने स्पष्टीकरण मांगा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्यों अधिकारियों का वेतन रोका गया?
9 अधिकारियों का संतुष्टि प्रतिशत शून्य मिलने के कारण उनका वेतन रोका गया।
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