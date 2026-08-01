Bareily News: लंबित सड़कों पर नाराजगी, पूर्ण कार्यों के सत्यापन के निर्देश
Bareily News: डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम की एन-कैप योजना की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने पीडब्ल्यूडी की लंबित सड़कों पर नाराजगी व्यक्त की और निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने पौधरोपण और कार्य की नियमित निगरानी का भी निर्देश दिया। अगले 15 दिन में फिर से समीक्षा करने की बात कही गई।
Bareily News: डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम की एन-कैप योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कक्ष में हुई। डीएम ने पीडब्ल्यूडी की लंबित सड़कों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में डीएम ने नगर निगम के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों का निष्पादन अभी शेष है, उनके टेंडर तत्काल तैयार कराकर समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण कराया जाए। डीएम ने निर्देश दिए कि जिन नई सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, उनके किनारे व्यापक पौधरोपण कराया जाए।
पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी पूर्ण एवं प्रगति पर चल रहे कार्यों का विवरण संबंधित पोर्टल पर समय से अपलोड किया जाए, जिससे कार्यों की नियमित निगरानी हो सके। उन्होंने अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि पूर्ण कराए गए कार्यों का सत्यापन टीम गठित कर कराया जाए। वहीं वन विभाग को निर्देशित किया कि मियावाकी पद्धति के अंतर्गत जहां अभी तक पौधरोपण नहीं हुआ है, वहां डीपीआर तैयार कर शत-प्रतिशत पौधे लगवाए जाएं। 15 दिन बाद दुबारा समीक्षा की बात कही। बैठक में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर नगर आयुक्त शशि भूषण, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग भगत सिंह आदि मौजूद रहे।
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